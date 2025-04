Jovem de 20 anos morre durante pesca em clube de Goiânia

Vítima foi socorrida por amigo e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu

Natália Sezil - 04 de abril de 2025

Matheus Rodrigues Vaz tinha 20 anos. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, morreu após levar um choque elétrico enquanto pescava com um amigo no final da tarde desta sexta-feira (04), no setor Parque Santa Rita, em Goiânia.

Matheus Rodrigues Vaz estava próximo a um lago em um clube da região quando teria encostado na base de ferro de uma tenda que estava eletrificada.

Com o choque elétrico, o jovem ficou preso à estrutura. O amigo que estava com ele, também de 20 anos, teria tentado salvá-lo.

Apesar dos esforços, com isso, ele também teria sido atingido pelo choque, fazendo com que os dois caíssem na água.

A vítima foi socorrida pelo proprietário do clube, e levado até o Cais do Bairro Goiá. Mesmo com tentativas de reanimação, ele acabou falecendo na unidade de saúde.

A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) foi informada do óbito, e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, bem como a Polícia Técnico-Científica.

Agora, o DIH deve apurar as circunstâncias do ocorrido, ficando responsável pelas diligências cabíveis.

