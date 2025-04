Após apanhar de clientes, entregador de app em Anápolis se exalta e vai para cima de policiais

Suspeito havia se enfurecido por outra situação e acabou sendo principal alvo da ocorrência

Thiago Alonso - 07 de abril de 2025

Caso aconteceu em boate no Bairro Calixtolândia 1ª Etapa. (Foto: Captura/Google Street View)

Um entregador de aplicativo, de 31 anos, foi preso após causar confusão em uma boate e agredir policiais, na madrugada desta segunda-feira (07), no Bairro Calixtolândia 1ª Etapa, região Sul de Anápolis.

Tudo começou quando o suspeito teve um desentendimento com dois clientes do estabelecimento, pois eles, supostamente, teriam colidido contra a mochila de entregas dele.

Diante disso, o homem foi tirar satisfação com a dupla, que acabou o agredindo e fugindo do local. Ao tomar conhecimento da situação, o segurança da boate confrontou o homem, que o recebeu com agressividade, sendo necessário acionar a Polícia Militar (PM).

Chegando ao local, os militares encontraram o suspeito bastante alterado, contido pelo segurança, enquanto proferia ofensas a ele. Ao ser abordado, foi verificado que ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e com atrasos na documentação da motocicleta.

Informado sobre as irregularidades, o homem passou a se exaltar, gritando e demonstrando inconformismo com a ação policial, chegando até mesmo a avançar contra um dos agentes para tentar pegar uma submetralhadora dele.

Ao notar a violência, o outro militar da corporação interveio, momento em que foi também agredido pelo suspeito, ocasionando em mais agressões, causando ferimentos em ambos.

Não o bastante, ao verificar os itens pessoais do entregador de aplicativo, os policiais ainda encontraram três celulares, sendo que um deles continha um registro de furto em novembro de 2020.

Diante das averiguações, o suspeito foi encaminhado até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelos crimes de receptação, resistência e lesão corporal, sendo preso em flagrante.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!