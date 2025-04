Detalhes sobre acidente de ônibus que saiu de Anápolis e deixou 11 pessoas mortas

Conforme empresa, ainda não é possível informar quantas pessoas teriam embarcado em cada uma das rodoviárias

Karina Ribeiro - 08 de abril de 2025

Imagem aérea de acidente próximo a Araguari. (Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

O acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (08) deixou 11 pessoas mortas. O ônibus da Real Expresso saiu às 20h30 de Anápolis com destino a São Paulo (SP), passou por Goiânia e Caldas Novas – onde teria alimentado a viação com mais passageiros, somando 54 no total.

Conforme a assessoria de imprensa da Real Expresso, ainda não é possível informar com exatidão quantas pessoas teriam embarcado em cada uma das rodoviárias.

Por volta de 3h40, o motorista perdeu o controle do ônibus, atravessando o canteiro central e capotando em uma alça de acesso em trecho da MG-223, na altura de Araguari, sentido Tupaciguara.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros, alguns passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens.

Além disso, duas das vítimas fatais seriam crianças, com idades estimadas entre 02 e 04 anos. Contudo, as identidades não foram reveladas.

Além das 11 vítimas fatais, seis pessoas foram encaminhadas para hospitais locais, como o Hospital das Clínicas (HC-UFU), em Uberlândia e 10 pessoas foram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari – sendo que quatro estão em observação e as demais foram liberadas.

Desde a ocorrência, a empresa afirma que equipes foram mobilizadas, incluindo profissionais especializados, para prestar apoio no local e junto a familiares – sendo que eles já teriam sido avisados especificamente sobre a situação de cada passageiro.

A Real Expresso diz ainda que está trabalhando junto com as autoridades responsáveis para investigar as caudas do acidente.

Para familiares e pessoas que buscam mais informações sobre os passageiros, disponibilizamos nosso canal de atendimento 24 horas através do telefone 0800 728 1992, que está à disposição para fornecer todo o suporte necessário.