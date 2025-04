Prefeitura goiana abre inscrições para concurso com salários de até R$ 3,8 mil

Sete cargos diferentes são contemplados pelo processo seletivo

Natália Sezil - 09 de abril de 2025

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Bom Jesus, no Sul goiano, está com inscrições abertas para um processo seletivo na Secretaria Municipal de Assistência Social.

As inscrições vão até o dia 17 de abril, com oportunidades para sete cargos diferentes. Os salários variam entre R$ 1.875 e R$ 3.850, com jornada de 30 ou 40 horas semanais.

Podem se candidatar interessados que tenham Ensino Médio completo ou Ensino Superior, com graduação de acordo com o cargo.

A seleção acontece em duas etapas: análise de currículo e títulos, e entrevista individual. Os contratos têm vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

As vagas são para Assistente Social, Psicólogo, Facilitador de Oficinas – Educador Físico, Orientador Social, Facilitador de Oficinas – Artes, Visitador e Entrevistador/Digitador.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada no Setor Central do município de Bom Jesus. O local funciona das 08h às 11h e das 13h30 às 17h.

Mais detalhes do certame, como as atribuições e requisitos de cada cargo, estão disponíveis no edital.