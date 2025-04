Goiás lidera ranking de mortes por choque elétrico; veja dicas para evitar acidentes

Grupo mais afetado segundo o relatório é o de trabalhadores da construção civil

Paulino Henjengo - 10 de abril de 2025

Equatorial alerta sobre risco de choque elétrico (Foto: Divulgação)

A Equatorial Goiás emitiu um alerta preocupante sobre o número de mortes por choque elétrico registrados no estado. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (ABRACOPEL), Goiás lidera o ranking de acidentes relacionadas a esse tipo de ocorrência.

Os dados apontam que, em 2023, foram registrados 58 acidentes, resultando em 38 óbitos. Já em 2024, a região Centro-Oeste contabiliza 104 mortes, reforçando a necessidade urgente de medidas preventivas.

Diante desse cenário, a distribuidora chama a atenção da população em geral para os riscos e reforça a importância da prevenção. O grupo mais afetado segundo o relatório, é o de trabalhadores da construção civil.

A orientação principal é o de manter uma distância mínima de três metros da rede elétrica e jamais tentar afastar os cabos com qualquer tipo de objeto.

No ambiente doméstico, o alerta é para o uso consciente dos aparelhos elétricos. É fundamental evitar o manuseio com o corpo molhado, não utilizar a parte traseira da geladeira para secar roupas e redobrar os cuidados com improvisações e fios danificados.

Entre os principais sinais de curto circuito estão o cheiro de queimado em equipamentos, manchas ou queima nas tomadas, lâmpadas que queimam com frequência e disjuntores que desarmam constantemente.

Quanto à prevenção, a Equatorial orienta que não se sobrecarreguem os dispositivos com diversos aparelhos. Em caso de viagens, é recomendável desligar os itens da rede elétrica.

Também é importante evitar que tapetes ou cortinas fiquem em contato com tomadas ou fios, o que pode aumentar o risco de incêndios em caso de curto.

A distribuidora reforça que a atenção a essas orientações pode salvar vidas. O cuidado com a eletricidade deve ser redobrado, tanto em casa quanto nas ruas e no ambiente de trabalho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!