O uso frequente, a lavagem inadequada e os resíduos podem deixá-las ásperas, mas é fácil evitar isso

Ruan Monyel - 01 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Venha com a Cris)

Ter toalhas macias e cheirosas é um peça chave para o relaxamento, afinal, poucas coisas são tão frustrantes quanto sair de um banho e se deparar com uma peça áspera e sem perfume.

Ao longo do tempo, o uso frequente, a lavagem inadequada e o acúmulo de resíduos de produtos podem deixar as fibras das toalhas endurecidas.

E mantê-las sempre macias e cheirosas exige alguns cuidados específicos no dia a dia, que fazem toda a diferença tanto na durabilidade quanto no conforto.

6 dicas para deixar suas toalhas mais macias e cheirosas

1. Use menos sabão em pó

O excesso de sabão pode endurecer as fibras do tecido, deixando as peças ásperas e dificultando a absorção.

Prefira usar a quantidade recomendada na embalagem do produto para evitar resíduos acumulados e manter as toalhas mais leves e suaves.

2. Evite o uso exagerado de amaciante

Apesar de parecer o produto ideal para deixar as peças macias e cheirosas, o amaciante em excesso cria uma película que reduz a absorção.

Use em pequenas quantidades ou, se preferir, substitua por vinagre branco para conservar a maciez natural.

3. Faça uma lavagem com vinagre

De tempos em tempos, lave as toalhas apenas com vinagre branco no ciclo de enxágue leve.

Essa prática, embora incomum, remove resíduos de sabão, neutraliza odores e ajuda a amaciar as fibras de maneira natural.

4. Prefira secá-las ao ar livre

Secadoras podem endurecer as fibras do tecido com o tempo, ou seja, prefira secá-las de forma natural.

Sempre que possível, seque as toalhas ao ar livre, de preferência na sombra, para manter a maciez e evitar o ressecamento do tecido.

5. Evite deixá-las úmidas

Deixar as toalhas acumuladas e úmidas favorece a proliferação de fungos e o mau cheiro, trazendo até mesmo riscos a saúde.

Após o uso, estenda-as bem para que sequem completamente antes de guardar.

6. Guarde corretamente

Por fim, antes de guardar, certifique-se de que as toalhas estejam totalmente secas.

Armazene-as em locais arejados e, se quiser intensificar o aroma, coloque sachês perfumados no armário para manter o cheirinho agradável.

