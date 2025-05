Deixar o milho de molho: o truque que muda sua pipoca pra sempre

Pouca gente conhece essa dica, mas ela faz toda a diferença na textura, crocância e quantidade de pipoca

Ruan Monyel - 01 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube e Instagram)

Fazer pipoca parece uma das tarefas mais simples da cozinha, afinal, basta colocar o milho na panela, adicionar um pouco de óleo e esperar o barulho das explosões.

Mas, por trás desse preparo aparentemente básico, existe um truque que pode transformar completamente o resultado final: deixar o milho de molho antes de estourar.

Pouca gente conhece essa dica, mas ela faz toda a diferença na textura da pipoca, na crocância e até na quantidade de grãos estourados.

Muitas vezes, nos frustramos com pipocas que não estouram direito, ficam duras ou queimam antes mesmo de virar o petisco.

A principal causa disso pode estar na desidratação dos grãos, pois, com o tempo, o milho perde umidade naturalmente, e isso compromete o estouro.

Sem essa umidade, o grão não estoura por completo ou vira uma pipoca ressecada, e é justamente aí que entra o segredo do molho.

Deixar os grãos submersos por um curto período, de 10 a 15 minutos, antes de levá-los ao fogo ajuda a reidratar o milho.

Esse passo simples repõe a umidade perdida e garante que mais grãos estourem com sucesso durante o preparo, diminuindo o desperdício de pipoca.

O ideal é cobrir o milho com água em temperatura ambiente, escorrer bem e secar levemente com papel toalha antes de colocar na panela com óleo quente.

O resultado é surpreendente: uma pipoca mais macia por dentro, crocante por fora e praticamente sem sobras no fundo da panela.

Além disso, esse truque reduz a chance de queimar o milho antes que ele estoure, algo comum quando os grãos estão ressecados.

E o melhor: você não precisa adicionar mais gordura quando hidratar os grãos.

Então, da próxima vez que for preparar sua pipoca, experimente deixar o milho de molho por alguns minutos e se surpreenda com o resultado.

