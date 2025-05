Motociclista atropela pedestre em Anápolis, moto é arrastada e todos vão para hospital

Condutor da motocicleta teria dito aos policiais que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Paulino Henjengo - 02 de maio de 2025

Vítimas foram encaminhadas ao HEANA. Foto: Reprodução)

Um atropelamento grave foi registrado na noite desta quinta-feira (1º), na Avenida do Estado, em Anápolis. A vítima é uma jovem de 24 anos, que foi atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a via, em frente ao Bar do Peixe, no Bairro São Joaquim.

Segundo testemunhas, a jovem estava ingerindo bebida alcoólica no bar e, ao tentar atravessar a avenida não teria observado o fluxo de veículos. Nesse momento, foi atingida por uma motocicleta Honda CG 160 Titan, que seguia pela pista.

Com o impacto, o condutor da moto, um jovem de 18 anos, também foi arremessado ao chão e sofreu diversas escoriações. Ambos foram socorridos por equipes de emergência e encaminhados para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Após o atropelamento, a moto continuou deslizando pela pista e colidiu na traseira de um veículo Hyundai HB20, que estava estacionado regularmente na via. O carro sofreu danos, mas nenhum outro ferido foi registrado.

Estado de saúde e situação do veículo

A jovem apresentava ferimentos diversos e suspeita de traumatismo craniano, sendo levada ao hospital em estado delicado. Já o condutor, que estava consciente demonstrava confusão mental e afirmou à Polícia Militar (PM) – que esteve na unidade hospitalar – não se lembrar do ocorrido.

Ele também informou que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta estava com a documentação regularizada e foi entregue a um familiar do condutor.

A ocorrência foi registrada pelas autoridades competentes e será investigada para apuração completa dos fatos.

