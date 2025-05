6 pamonharias de Aparecida de Goiânia que não podem fugir do radar

Estabelecimentos se destacam por aliar os tradicionais com outros itens feitos com o milho-verde

Thiago Alonso - 03 de maio de 2025

Com a chegada das chuvas, vêm junto as temperaturas mais baixas e aquela vontade de se aquecer debaixo de um bom cobertor e, claro, comer uma pamonha bem quentinha.

Em Aparecida de Goiânia essa tradição não é diferente: ao menor sinal de queda nas temperaturas, muitos moradores se reúnem nas pamonharias.

Por conta disso, empresários da cidade acabam se especializando neste tipo de estabelecimento, com opções surpreendentes para os fãs dessa iguaria goiana.

Empório do Sabor

Um destes exemplos é o Empório do Sabor (@emporiodosaborgoias), uma das pamonharias mais tradicionais do Conjunto Cruzeiro do Sul. Por lá, além das tradicionais pamonhas, os clientes também encontram sopas, caldos, curau, bolos e outras iguarias feitas de milho.

O local é um destaque à parte: bem espaçoso, confortável e um tanto rústico, além de estar localizado ao lado de uma feira de bairro, que acontece religiosamente às quartas-feiras e sábados.

Flor de Milho

No Jardim Luz, a Pamonharia Flor de Milho (@pamonhariaflordemilho) também é uma ótima opção para quem busca comer uma boa pamonha – saborosa, grande e bem preparada.

Da mesma forma, o estabelecimento oferece outras opções como curau, caldos, chica-doida e bolos de milho muito bem fritos.

Cantinho da Roça

O nome já diz tudo: o Cantinho da Roça (@cantinhodaroca_pamonharia) se destaca por oferecer uma experiência completa do interior: muito milho, móveis rústicos e, claro, uma pamonha de dar água na boca.

Localizado no Setor Cidade Vera Cruz, além das iguarias já mencionadas feitas de milho, a pamonharia também oferece opções bem ‘roceiras’: requeijão, queijo e até canjica.

Pamonharia do Gordinho

Para quem procura uma pamonha bem recheada e com o melhor do milho-verde, a Pamonharia do Gordinho (@pamonhariadogordim) é um grande achado. O cardápio por si só já deixa com água na boca pelas opções mais tradicionais, mas quando se vê as iguarias da casa, o nível se eleva.

Além disso, o ambiente é muito agradável, atendendo todos os públicos com um cenário pacato, bem iluminado e aconchegante – ideal para casais, famílias, amigos e até para quem preferir ir sozinho.

Bella Pamonharia

Seguindo a mesma proposta de ‘além da pamonha’, a Bella Pamonharia (@bellapamonharia), localizada na Vila Brasília, um dos bairros mais movimentados de Aparecida de Goiânia, também se destaca com produtos como chica, curau e até bolo de milho.

O estabelecimento ainda chama atenção por oferecer ‘combos’ com encomendas especiais para cerimônias, aniversários e até eventos mais tradicionais como festas juninas. Nestas ocasiões, as quantidades são maiores e os preços se adequam às demandas da clientela.

