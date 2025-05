Receita de vó: xarope caseiro para tirar todo o catarro do pulmão e garganta de forma rápida

Ele é o queridinho das matriarcas quando a situação aperta e a saúde se debilita um pouco

Magno Oliver - 03 de maio de 2025

Receita de xarope caseiro. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Sempre que a temperatura abaixa e ataca a região da garganta, nada como um xarope caseiro para aliviar e ajudar os sintomas.

Mês de Maio chegou e, junto dele, sempre aparece um companheiro inseparável da temporada do mês: o frio, chuvas e as mudanças bruscas de temperatura.

Assim, é comum o corpo humano reagir a essas alterações com tosse, garganta irritada, catarro no pulmão em excesso, sem contar as gripes e dores de cabeça.

Esses incômodos atrapalham o funcionamento do organismo e é nesses momentos que lembramos das receitas mágicas das nossas vovós.

Assim, as chamadas “receitas de vó” voltaram a ganhar força, principalmente entre aqueles que preferem opções mais naturais. Uma receitinha caseira e natural bombou nas redes sociais ajudando a aliviar problemas respiratórios.

Ingredientes do xarope caseiro:

1 cebola média

2 colheres de mel puro

1 limão espremido

1 pedaço de gengibre (cerca de 3 cm)

200 ml de água

Modo de preparo do xarope caseiro

Primeiro passo é cortar a cebola em cubos pequenos, ralar o gengibre e colocar os dois em uma panela com a água. Leve ao fogo médio e deixe ferver por dez minutos. Em seguida, desligue o fogo, coe a mistura e adicione o suco de limão e o mel. Mexa bem até que tudo fique homogêneo.

