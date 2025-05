Idoso morre atropelado ao tentar atravessar a BR-060, em Anápolis

Um idoso, de aproximadamente 70 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (09), após ser atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava a rodovia BR-060, no perímetro urbano de Anápolis.

A tragédia aconteceu no km 80 da pista de rolamento do sentido Goiânia – Brasília. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista era habilitado e sofreu ferimentos moderados.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber atendimento.

Já o idoso teve morte instantânea, confirmada pelos socorristas da concessionária da rodovia, e coube aos federais acionarem o Instituto Médico Legal (IML) recolher o corpo.

Na imagem a qual o Portal 6 teve acesso, é possível ver a existência de uma passarela próximo ao local. Segundo a PRF, o equipamento estava localizado a 30 metros de onde o idoso foi atropelado.

