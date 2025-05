Backstreet Boys e J Balvin irão se apresentar no festival The Town, em São Paulo

Evento é da mesma produção do Rock in Rio

Folhapress - 10 de maio de 2025

Foto: Reprodução

(FOLHAPRESS) – O festival The Town, que ocorre em setembro em São Paulo, confirmou a presença da boy band Backstreet Boys como atração de seu palco principal, o Skyline. O evento também contará com o artista de reggaeton J Balvin, a banda Jota Quest e a cantora Iza.

Backstreet Boys, um dos maiores sucessos dos anos 1990 e 2000, alcançou sucesso ao lançar, em 1996, seu álbum homônimo. O show promete os principais hits do grupo de “I Want It That Way” e “Everybody (Backstreet’s Back)” em seus mais de 30 anos de carreira.

O grupo pop já veio ao Brasil e realizou vários shows, sendo seu primeiro em 2000. Sua última passagem foi em 2023, com a “DNA World Tour”, que levou-os a São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Também no palco Skyline, o colombiano J Balvin -que acumula cinco estatuetas do Grammy Latino- se apresenta. O cantor também já veio ao Brasil em outras ocasiões; mais recentemente, em 2024, se apresentou em um camarote, no carnaval do Rio de Janeiro.

Quanto às atrações brasileiras, foi confirmado o grupo Jota Quest, responsável por estrear o palco Skyline no segundo final de semana do festival. Já no dia 14, último dia do evento, quem fará isso é Iza, cantora de “Dona de Mim” indicada ao Grammy Latino.

A venda geral de ingressos ocorre a partir de 27 de maio, às 12h, na plataforma Ticketmaster Brasil. O The Town ocorre no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. A pré-venda, dedicada a clientes Itaú e membros do The Town Club, começa em 20 de maio às 12h.

Já a escolha de datas pelo The Town Card -ingresso sem data pré-definida, podendo ser utilizado em qualquer um dos cinco dias de festival- já está disponível, e ocorre até 26 de maio.

Nos outros dias, o festival terá como atrações, Green Day, Sex Pistols com Frank Carter, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, Supla & Inocentes. nos primeiros dois dias

No segundo final de semana, os destaques são Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo, Katy Perry, Camila Cabello e João Bosco Quarteto.