Não tá fácil pra ninguém: saiba quanto Virginia Fonseca deve pagar em Imposto de Renda

Influenciadora acumula um patrimônio milionário, o que gera muitos custos fiscais

Thiago Alonso - 12 de maio de 2025

Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução/Gustavo Zima)

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca não é apenas uma das personalidades mais populares das redes sociais brasileiras, mas também se tornou um verdadeiro fenômeno de faturamento, criando um império financeiro com uma super presença na internet, investimentos e a empresa WePink, fenômeno entre mulheres de todo país.

Aos 25 anos, ela administra uma fortuna estimada em cerca de R$ 400 milhões, conforme apontou o portal Metrópoles. Com tanto sucesso, a loira acabou por se envolver em um mar de dinheiro e, com isso, vem também uma responsabilidade que assusta até os mais experientes: o Imposto de Renda.

De acordo com declarações feitas pela própria Virginia em 2023, apenas com redes sociais ela arrecadava cerca de R$ 6 milhões por mês. Esse valor inclui contratos de publicidade com grandes marcas — de roupas, cosméticos e até jogos de aposta — além de outras parcerias comerciais. Somando-se a isso, a empresa WePink teria faturado impressionantes R$ 168 milhões no mesmo ano.

Mesmo sendo uma das maiores celebridades do Brasil, a Vivíbora — como ela é chamada pelos fãs — não está isenta da Receita Federal, como afirmou o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO).

Segundo o órgão, influenciadores, como qualquer outro profissional, devem declarar corretamente todos os rendimentos — inclusive aqueles obtidos por plataformas internacionais ou por meio de parcerias diretas com pessoas físicas.

Fazendo cálculos, se Virginia Fonseca atuasse como pessoa física, os R$ 6 milhões mensais que declarou receber no passado estariam sujeitos à alíquota máxima do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que é de 27,5%.

Isso significaria um pagamento mensal de R$ 1,65 milhão apenas de IR, referente somente ao obtido com as redes sociais. Isso totalizaria mais de R$ 19,8 milhões por ano, sem contar os outros lucros da fortuna total da mãe de FloFlo.

No entanto, com esse volume de receita, é praticamente certo que a influenciadora atue sob um CNPJ, provavelmente optando por um regime de pessoa jurídica, que oferece mais vantagens fiscais, como o Lucro Presumido ou o Simples Nacional.

Mesmo assim, não significa que ela está 100% livre de pagar os impostos, uma vez que a Receita Federal tem apertado a fiscalização sobre criadores de conteúdo.

Nestes casos, é obrigatório cumprir algumas medidas, como o uso de sistemas específicos, como o Carnê-Leão Web, para declarar os ganhos mensalmente. O não cumprimento dessas obrigações pode resultar em multas de até 150% do imposto devido, além de outras penalidades em casos de omissão ou fraude.

Virginia, por sua vez, parece estar bem assessorada. Com um império em expansão, festas milionárias — como a que celebrou 50 milhões de seguidores com um bolo luxuoso e bonequinhos da família — e contratos publicitários com grandes marcas, o sucesso é inegável.

Mas, como mostra o velho ditado, quanto mais se ganha, mais se paga. E, com um patrimônio de R$ 400 milhões, o leão da Receita certamente não passa despercebido.

