Comédia: entenda história de homem resgatado nu em muro de condomínio em Águas Lindas de Goiás

Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer o resgate da vítima

Davi Galvão - 14 de maio de 2025

Bombeiros foram cionados para fazer o resgate do homem, que estava completamente nu. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros de Águas Lindas de Goiás precisou ser acionado para atender uma ocorrência atípica após um homem ficar preso ao tentar invadir o condomínio da ex-companheira, mas que acabou ficando preso e pendurado completamente nu.

O caso aconteceu nesta última segunda-feira (12), mas foi divulgado recentemente pela corporação, que salientou não ter tomado parte na divulgação online das imagens.

Em um vídeo, gravado por moradores, é possível ver que a calça do homem ficou presa nos espigões de segurança do muro, de modo com o qual ele ficou pendurado de ponta cabeça e nu, até a chegada das autoridades.

Os bombeiros relataram que o homem apresentava sinais de embriaguez e se identificou como ex-companheiro de uma antiga moradora do residencial, mas o que ele não sabia era que a ex já havia se mudado de lá, tornando a empreitada ainda mais infrutífera.

As equipes então efetuaram o resgate, rasgando a calça do rapaz e o levando ao chão em segurança. Ele, porém, recusou atendimento médico ou qualquer auxílio, preferindo permanecer deitado na calçada.

O homem também não portava documentos e se negou a fornecer informações pessoais.

