Detran Goiás bate martelo e vai realizar leilão com mais de 700 veículos

Algumas das peças poderão ser adquiridas por pessoas físicas, enquanto outras apenas por empresas

Davi Galvão - 14 de maio de 2025

Leilão acontece já na próxima quinta-feira (22). (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) promove no dia 22 de maio, a partir das 9h, um leilão com aproximadamente 700 veículos.

Estarão disponíveis tanto veículos recuperáveis quanto sucatas aproveitáveis, inclusive aquelas com motor inservível. Os lotes poderão ser visitados entre os dias 19 e 21, no pátio da leiloeira, localizado na Av. Militar Q. Área L. Lote A, Jd. Guanabara.

Na modalidade de veículos recuperáveis, poderão participar pessoas físicas. Já a aquisição de sucatas será restrita a pessoas jurídicas autorizadas para a atividade de desmontagem e comércio de peças usadas, devidamente cadastradas junto ao Detran de Goiás ou ao órgão correspondente do estado de origem.

Os veículos listados estão retidos há mais de 60 dias e, de acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, os proprietários ainda podem reaver os bens antes do leilão, desde que regularizem as pendências.

O órgão alerta para que a população utilize exclusivamente os canais oficiais: o site do Detran-GO e o portal da empresa responsável pelo certame.

Visitação

Os veículos poderão ser examinados pessoalmente entre os dias 19 e 21 de maio, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Imagens ilustrativas dos lotes também estarão disponíveis nos portais oficiais.

O arrematante será responsável pela destinação final dos veículos adquiridos e poderá responder civil e criminalmente caso descumpra as regras previstas no edital ou na legislação vigente.

