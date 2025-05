Dono de pousada em Pirenópolis é preso após atirar em duas pessoas e tentar fugir

Homem ainda tentou se esconder dentro do próprio estabelecimento, mas sem sucesso

Da Redação - 12 de maio de 2025

Caso aconteceu em Pirenópolis. (Foto: Google Street View)

Uma pousada em Pirenópolis acabou virando uma tentativa de esconderijo após o proprietário do local, de 56 anos, atirar contra duas pessoas, na tarde desta segunda-feira (12), na cidade turística.

A primeira vítima da tentativa de homicídio seria um homem, de 45 anos, que teria sido alvo de disparos de arma de fogo na zona rural do município. Depois de atirar, o suspeito teria fugido.

Diante do ataque – cujos motivos ainda não são claros – a Polícia Militar (PM) foi acionada. Com as características do dono da pousada e do carro que ele teria usado na fuga, as autoridades conseguiram localizá-lo.

Durante as buscas, o paradeiro do homem não foi a única descoberta. Isso porque os militares se depararam com uma segunda vítima, de 50 anos, na qual o suspeito teria atirado já no perímetro urbano.

Diante disso, o homem foi abordado saindo da garagem da própria pousada, no que seria uma tentativa de fuga mal sucedida.

Questionado pelos policiais, o suspeito admitiu ter efetuado os disparos e apontou às autoridades onde estavam a arma e a munição usadas.

Com isso, o dono de pousada foi preso em flagrante, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para realizar os devidos exames. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve ficar responsável pelo caso. A PC colherá depoimentos de testemunhas e identificará qual foi a motivação para os disparos.

