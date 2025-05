Daniel Vilela visita Anápolis e anuncia investimentos milionários

Governo de Goiás também irá atuar na reconstrução de 6 pontes caídas durante as últimas chuvas

Samuel Leão - 13 de maio de 2025

Daniel Vilela e Márcio Corrêa no Teatro Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), que ocupa a posição enquanto Ronaldo Caiado (UB) realiza uma viagem aos EUA, compareceu à Anápolis nesta terça-feira (13) e anunciou uma série de investimentos estaduais na cidade.

Em clima de estreitamento das relações, já mirando as eleições de 2026, o vice-governador tratou da retomada das obras do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e também do aeroporto de cargas.

“Já havia vindo para Anápolis, mas apenas para visitar o gabinete do Márcio, agora fazemos o primeiro evento público. Pensei que seria só um comunicado, mas que bom o prefeito preparou toda essa recepção”, expressou.

Para o anel viário, devem ser liberados mais de R$ 30 milhões, de modo a concluir os quase 8km em estradas. Para o aeroporto, um investimento de R$ 80 milhões está previsto, de modo a possibilitar a retomada da atuação da Infraero.

Para complementar, o Governo de Goiás também irá atuar na reconstrução de 6 pontes caídas durante as últimas chuvas, além de injetar mais R$ 10 milhões para recapeamentos e pavimentações em Anápolis.

Participaram do evento a deputada federal Silvye Alves (UB), que recebeu um título de cidadã anapolina pouco antes, na Câmara Municipal, o deputado estadual Amilton Filho (MDB), o presidente da Goinfra, Pedro Sales, além de outros representantes do poder estadual, vereadores e empresários.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) também aproveitou a visita para reforçar o pedido de subsídio para o transporte público municipal e também a ajuda para a construção de um hospital de referência, com expectativa para 300. Em contrapartida, Daniel pediu a doação de alguma área do município para a implantação de um Hemocentro na cidade.