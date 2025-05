Com luz cortada e mais de 80 cães no escuro, jovem faz apelo em Anápolis: “desesperada e sem saber o que fazer”

Responsável pelo Clubinho dos Vira-latas usou o Instagram para narrar dificuldade por conta do fornecimento de energia interrompido

Paulo Roberto Belém - 16 de maio de 2025

Jovem mostrou dificuldade em cuidar dos cachorros sem energia elétrica (Foto: Captura/Redes Sociais)

Uma jovem usou as redes sociais para pedir ajuda para quitar contas de água e luz da casa em que mantém mais de 80 de cachorros, em Anápolis, que são assistidas pela ONG @clubinhodosviralatas.

Kamila Plácido narrou, em uma série dos stories do Instagram do projeto, que teve a luz do imóvel cortada e que teme que água também o fornecimento interrompido.

Ela cita o que está sendo prejudicado. “Banhos, luzes para as baias e para os cuidados pessoais”, disse, sendo moradora do mesmo local.

Nas publicações, a jovem demonstrou a dificuldade de cuidar dos animais estando sem eletricidade. Kamila caminha entre os cachorros na intenção de hidratá-los e alimentá-los, com eles agitados.

Para entrar em contato com a mantenedora do projeto, é possível fazê-lo pelo WhatsApp 62 995422323 e contribuir com a iniciativa, de acordo com a necessidade mais urgente.

