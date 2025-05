Motorista de aplicativo surpreende passageira com carro adaptado para mulheres

Veículo completamente modificado chamou a atenção de pedestres e condutores por onde passava

Magno Oliver - 16 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/TikTok)

O que era para ser uma experiência exclusiva com motorista por aplicativo, acabou se tornando um serviço 5 estrelas para o público feminino. É o chamado Lady Driver.

Acontece que um motorista por aplicativo chamou a atenção no TikTok recentemente por conta de uma adaptação no carro que deu o que falar na internet.

Ele quis proporcionar uma experiência única e confortável para as passageiras e acabou acertando muito.

Motorista de aplicativo surpreende passageira com carro adaptado para mulheres

Assim, surgiu o famoso “Uber das Patroas”. O motorista por aplicativo transformou seu veículo de trabalho em um ambiente seguro, acolhedor e voltado especialmente para o público feminino.

A ideia veio depois de perceber que muitas passageiras não se sentiam confortáveis e seguras durante as viagens no carro.

Dessa forma, o motorista resolveu inovar e criou um espaço interno que atendesse às expectativas e necessidades pensadas para passageiras que embarcam.

Ele adaptou o carro para garantir o conforto e bem-estar das usuárias.

Entre as modificações, destacam-se a instalação de xuxinhas de cabelo para a passageira na porta, instalação de adesivos de coração no teto do veículo para criar um ambiente mais acolhedor.

Além disso, também disponibilizou itens como algodão, demaquilante, acetona e demais utilitários para permitir que as mulheres realizem pequenos cuidados pessoais enquanto esperam até chegar ao trajeto.

Pensando também na privacidade, ele instalou cortinas que bloqueiam a visão do banco traseiro, evitando assim grandes constrangimentos.

Também instalou um cordão vermelho como puxador de porta para evitar que passageiras que usam saias ou vestidos fiquem desconfortáveis ao adentrar ou sair do veículo.

A cereja do bolo do serviço foi a possibilidade da passageira poder escolher a música ambiente. Na gravação, o motorista pergunta qual estilo musical ela gostaria de ouvir e atende ao pedido.

Confira o vídeo completo com a história

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!