Empresa que leva passageiros de Goiânia para São Paulo inova com internet via satélite e cama-luxo

Rota, que também passa por outra cidade goiana, deve ser atendida por frota recém-adquirida

Natália Sezil - 17 de maio de 2025

Expresso passa por cidades de Goiás e Minas Gerais antes de chegar ao destino final. (Foto: Reprodução)

Mais espaço, paradas durante o caminho e uma viagem “pé-no-chão”, sem dar chance ao medo de altura. Por um motivo ou outro, muitos turistas consideram viajar de ônibus melhor que de avião – e a lista de argumentos acaba de ficar maior.

Isso porque uma empresa que leva passageiros de Goiás rumo a São Paulo resolveu inovar com novas comodidades durante o trajeto. A rota, que sai de Goiânia, também passa por Itumbiara, no Norte do estado.

Trata-se do expresso Satélite Norte, que passou a operar, este mês, com ônibus leito-cama total na frota. As poltronas devem reclinar em até 180°, permitindo ao passageiro ficar completamente deitado.

Além disso, a companhia oferece internet durante todo o trajeto, via satélite. Os veículos que atendem à rota também são novos, recém-chegados da fábrica.

Além das duas cidades goianas, o trajeto atende os municípios de Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais, e Ribeirão Preto, Limeira e Campinas, em São Paulo. Passagens ficam disponíveis no site da empresa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!