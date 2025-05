Famílias de 16 municípios em Goiás poderão garantir o sonho da casa própria; veja quais

Benefício é valido para diversos municípios no estado, desde que os candidatos cumpram alguns requisitos

Thiago Alonso - 19 de maio de 2025

Governo de Goiás disponibiliza a casa própria para beneficiários. (Foto: Divulgação/Goiás Social)

Cerca de 758 famílias poderão garantir o sonho da casa própria sem custo algum, por meio do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, promovido pelo Governo de Goiás.

Ao todo, 16 municípios goianos serão contemplados com os imóveis, que têm como foco famílias em vulnerabilidade social. Dentre as cidades com mais vagas, estão Rianápolis (97), Itauçu (75) e Santo Antônio de Goiás (53).

Para se candidatar, os interessados devem preencher alguns requisitos, como ser maior de 18 anos ou emancipado, ter renda mensal de até um salário mínimo, não ser proprietário, cessionário ou promitente de outro imóvel, tampouco ter recebido algum benefício para construção do Governo de Goiás, como casas ou apartamentos.

Outra exigência é que o candidato possua inscrição ativa no Cadastro Único Federal (CadÚnico) no município onde deseja ganhar o imóvel. Da mesma forma, a pessoa precisa comprovar que mora há pelo menos três anos na cidade em questão.

Cumpridos todos os requisitos, basta acessar o site da Agência Goiana de Habitação (Agehab), onde é possível conferir o edital do benefício, que inclui todas as informações sobre o procedimento.

Vale lembrar que a inscrição pode ser realizada diretamente no site da Agehab, mas os prazos são diferentes para cada localidade, conforme divulgado pelo Goiás Social.

Além de dar a oportunidade para famílias com baixa renda de garantirem a casa própria, o programa Pra Ter Onde Morar – Construção também tem como foco estratégico desenvolver a região e movimentar a economia local, gerando empregos e renda nos municípios contemplados.

Confira a quantidade de casas em cada município incluído no programa:

Rianápolis (97)

Itauçu (75)

Santo Antônio de Goiás (53)

São Domingos (50)

Jataí (50)

Posse (50)

Serranópolis (50)

Turvelândia (50)

São Francisco de Goiás (49)

Bom Jardim de Goiás (48)

Santa Rita do Novo Destino (36)

Rubiataba (34)

Formoso (30)

Vila Boa (30)

Vila Propício (29)

Padre Bernardo (27)

