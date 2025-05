Previsão do tempo para Goiânia e Aparecida de Goiânia nesta terça-feira (20)

Municípios devem enfrentar cenários similares ao longo da data

Gabriella Pinheiro - 19 de maio de 2025

Imagem aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Jhonney Macena/ Secom)

As cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia deverão enfrentar cenários meteorológicos similares, ao longo da próxima terça-feira (20), marcados pela presença de sol durante o dia e temperaturas amenas. As informações são do Climatempo.

De acordo com o instituto, em Goiânia, a previsão é de um dia de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Durante a noite, haverá poucas nuvens.

Não há expectativa de chuva para a data, e a temperatura mínima pode chegar a 15 °C, enquanto a máxima será de 26 °C. A umidade do ar deve variar entre 40% e 79%.

Segundo o Climatempo, às 6h, por exemplo, a cidade deve registrar 15ºC. O período de maior pico deve ser às 18h, momento em que a capital pode atingir os 26ºC.

Após esse horário, a previsão é de uma queda gradual, das 19h até 22h, com temperaturas caindo para 24ºC; 23ºC, 22ºC e 21ºC.

Já em Aparecida de Goiânia, a expectativa é que o panorama acompanhe o da capital, com sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, além de uma noite com muitas nuvens.

Durante o período, o município pode registrar temperaturas mínimas de 15 °C e máximas de 27 °C. A umidade do ar pode variar de 34% a 81%. Assim como em Goiânia, também não há previsão de chuva para o município.

Na parte da manhã, das 6h às 7h, a cidade deve ter mínimas de 15ºC. Em contrapartida, das 14h até 17h, a expectativa é que os termômetros atinjam a casa dos 27ºC.

A partir das 18h até 22h, a temperatura deve cair gradualmente de 26ºC; 25ºC; 24ºC; 23ºC e 22ºC, sucessivamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!