Caixa está com vagas de estágio abertas para níveis médio e superior em Goiás

Divulgação do resultado final está prevista para o dia 1º de julho, sendo que a convocação dos aprovados começará em seguida

Davi Galvão - 20 de maio de 2025

Prédio da Caixa Econômica Federal(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal está com um processo seletivo aberto que conta com 3.730 vagas de estágio em todo o Brasil.

A seleção, organizada pela Super Estágios, é voltada a estudantes do ensino médio, técnico em segurança do trabalho e de cursos superiores como Arquitetura, Direito, Psicologia, Engenharia Civil, Pedagogia, Serviço Social, Ciências Sociais e Ciências Políticas.

Os candidatos também devem ter, no mínimo, 16 anos para participarem.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Super Estágios, na seção de Processos Seletivos em Andamento. O prazo vai até as 23h59 do dia 5 de junho.

Após se inscrever, o candidato poderá realizar a prova online no próprio ambiente virtual da plataforma. O exame estará disponível todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados, até o fim do prazo de inscrições.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 1º de julho, sendo que a convocação dos aprovados começará em seguida, de acordo com a demanda da Caixa, respeitando a ordem de classificação e o turno da vaga.

