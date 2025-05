Motoristas de Goiânia podem ganhar R$ 1,5 mil se indicar parceiro para 99 Food; veja regras

Sistema de entrega de comida da plataforma tem previsão de iniciar até o final do semestre

Paulo Roberto Belém - 20 de maio de 2025

Captação dos fornecedores de comida é o ato que precede a liberação do 99Food (Foto: Divulgação)

A plataforma 99 anunciou que pode pagar R$ 1.500 aos motoristas já cadastrados pela empresa nas modalidades moto e carro, que indicarem outros parceiros para atuar pela 99Food até o próximo domingo (25).

Conforme a empresa, o indicado deverá se cadastrar na opção “Eu sou entregador” no aplicativo de onboarding da 99 para estar apto, quando for iniciada a operação, prevista para ser lançada até o final do primeiro semestre.

Para motoristas e motociclistas terem direito ao prêmio, os indicados têm 14 dias para realizarem 40 corridas pela 99Food, assim que for lançada. Quando o indicado completar o desafio, o valor será pago imediatamente ao parceiro que fez a recomendação.

Os 14 dias para contagem das 40 corridas de delivery de comida passam a valer assim que o motociclista for aprovado para ingressar na plataforma.

Oportunidades abertas

Além disso, a 99 anunciou que os motociclistas interessados já podem se cadastrar na plataforma de delivery de comida, para começar a trabalhar assim que o serviço for lançado.

Com isso, a empresa informou uma medida que dará um bônus para os colaboradores que atingirem uma meta específica na plataforma.

Isso porque quem realizar 15 corridas com passageiros ou entrega de objetos, mais 5 entregas de comida em um dia, vai obter ganhos de R$ 250.

Vale lembrar que, recentemente, também foi aberto o cadastro para os restaurantes interessados a participar do novo produto da marca.

