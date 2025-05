Previsão do tempo para Goiânia e Aparecida de Goiânia nesta quarta-feira (21)

Cidades devem registrar médias parecidas, mas com diferenças entre si

Thiago Alonso - 20 de maio de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Com a quarta-feira (21) chegando, moradores da Grande Goiânia começam a preparar a rotina do dia, seja com muito trabalho e estudos ou até para aproveitar para sair e curtir o tempo livre.

Em Goiânia, o dia deve ser marcado por temperaturas amenas, com mínimas de 15 °C e máximas de 26 °C — índices considerandos relativamente baixos para a média da capital.

O friozinho deve começar logo no início do dia, com 15 °C das 05h às 06h. Às 10h, os termômetros devem chegar aos 20ºC, subindo progressivamente até às 12h, quando a média deve variar entre 25 °C e 26 °C até 18h.

Das 19h até o fim da madrugada, as temperaturas devem cair cada vez mais, sendo 24 °C às 19h, 23 °C às 20h e 22 °C às 21h.

Em Aparecida de Goiânia a situação não deve ser muito diferente, uma vez que a cidade não deve registrar qualquer possibilidade de chuva, assim como na capital.

O calor também não dá as caras, visto que o sol deve predominar apenas no início da manhã, quando os termômetros devem marcas 15ºC das 05h às 08h.

Já por volta das 12h, as marcações médias devem ser de 25 °C, atingindo um pico de 27 °C às 15h. A noite deve ser mais tranquila, com temperaturas caindo progressivamente, 25 °C às 19h, 24 °C às 20h e 23 °C às 21h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!