Fanta laranja caseira e saudável: fica melhor que a original e ainda faz bem para saúde

Anna Júlia Steckelberg - 23 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se você já tentou reduzir o consumo de refrigerantes, mas sempre acaba sucumbindo ao som hipnotizante da latinha abrindo, talvez a saída não seja abrir mão do costume — e sim dar uma repaginada nele. E se a gente te dissesse que dá pra matar a vontade de um refri com uma Fanta laranja caseira, com ingredientes naturais e ainda com aquele toque de saúde que o corpo agradece?

Pois foi exatamente isso que a influenciadora Dalvania Nascimento fez. Dona de um Instagram recheado de truques domésticos e uma rotina cheia, ela viralizou recentemente com uma receita inusitada: uma “Fanta laranja” caseira, saudável, gaseificada naturalmente e que, segundo os seguidores, pode ser ainda mais gostosa que a versão da indústria.

A receita é simples, prática e surpreendente. Você vai precisar de:

– 8 laranjas de suco;

– 100g de açúcar (pode ser ajustado ou trocado por versões mais saudáveis);

– 1 colher de sopa de gengibre (para dar aquele toque especial e ajudar na digestão);

– 1,5 litros de água filtrada.

Basta misturar tudo, coar, engarrafar em uma garrafa pet com tampa e deixar fermentar por 24h a 48h fora da geladeira. Em dias muito quentes — como os que Goiânia conhece bem — 24 horas já são suficientes para deixar o líquido naturalmente gaseificado. Mas cuidado: deixar tempo demais pode transformar sua bebida num espumante cítrico caseiro!

Nos comentários do vídeo, a empolgação foi geral. Teve gente querendo testar com cenoura para deixar a cor mais viva, outros contaram que usaram limão e acabaram criando quase uma “cerveja artesanal”. E o melhor: todo mundo aprovou!

Mas por que apostar nessa versão?

Além de ser livre de corantes, conservantes e aditivos químicos, essa “fanta natureba” ainda traz os benefícios da laranja (rica em vitamina C), do gengibre (anti-inflamatório natural) e da fermentação leve, que pode ajudar na flora intestinal.

No fim das contas, é uma receita que une sabor, saúde e aquele toque de nostalgia gaseificada.

Vai encarar o desafio e fazer a sua versão em casa? Só cuidado: depois da primeira garrafa, é difícil voltar pro refrigerante do mercado.

