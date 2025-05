Motorista de aplicativo recebe proposta tentadora e fica sem acreditar

Trabalhar nessa profissão ensina a ter muita atenção com o destino que o passageiro solicita

Magno Oliver - 24 de maio de 2025

Aplicativo da Uber. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Trabalhar como motorista de aplicativo ensina que você precisa ter muita atenção com todos os detalhes de uma viagem antes de aceitar uma corrida.

Isso porque um caso curioso e inusitado envolvendo um motorista por aplicativo chamou a atenção da internet e viralizou nas redes sociais.

A história ficou tão famosa que foi parar em postagem no Instagram da @Uberdepre. Por conta de um descuido na chamada, o motorista quase acaba se dando mal.

Tudo começou com um pedido de corrida aparentemente comum. Um passageiro solicitou um carro pelo aplicativo e, como de costume, questionou pelo chat se o motorista já estava a caminho ao perceber uma certa demora no deslocamento.

No entanto, a resposta do motorista surpreendeu o passageiro. Em vez de confirmar que estava chegando, ele devolve com uma pergunta mais inusitada ainda: “Mas você quer mesmo ir para o Amazonas?”.

Veja o diálogo:

Passageiro – “Boa noite! O senhor está a caminho?”

Passageiro – “??????????????”

Motorista – “Boa noite, este endereço está certo?”

Passageiro – “Sim, sim, é para este local mesmo”

Motorista – “Quer ir para o AMAZONAS de Uber?”

Muita gente achou o tom da pergunta do motorista um pouco maldosa, mas nos comentários os seguidores rebateram que ela não foi. Assim, alguns internautas explicaram que realmente foi curioso ver o nome “Amazonas” como destino e supuseram que o motorista decidiu brincar com o passageiro.

“Reza a lenda que até hoje a pessoa tá esperando um Uber aceitar a corrida”, brincou um seguidor nos comentários da postagem.

Confira a publicação completa da história:

