Wagner Moura vence prêmio de melhor ator em Cannes por ‘O Agente Secreto’

ALESSANDRA MONTERASTELLI E LEONARDO SANCHEZ

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) – Wagner Moura foi eleito o melhor ator na 78ª edição do Festival de Cannes por sua performance em “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um brasileiro vence o prêmio de interpretação masculina na competição principal do festival.

“Eu tive a sorte de ter a oportunidade de trabalhar com o Wagner Moura, um grande ator e uma grande pessoa. Espero que este filme lhe traga coisas maravilhosas. Obrigado ao júri e à presidente Juliette Binoche”, disse Mendonça Filho ao agradecer pelo colega, que não estava presente.

Fernanda Torres foi a primeira atriz brasileira a ser coroada em Cannes, em 1986, pelo filme “Eu Sei que Vou Te Amar”. Em 2008, Sandra Corveloni triunfou pela sua performance em “Linha de Passe”.

“O Agente Secreto” se passa em Recife, em 1977, e é protagonizado por Wagner Moura, que vive um pesquisador perseguido por homens truculentos. Apesar de a história não ser exatamente sobre a ditadura militar, ela denuncia a violência e a corrupção que marcaram o período. A trama mistura elementos fantásticos com a realidade para refletir sobre a reconstrução da memória.

“O Agente Secreto” foi bem recebido por críticos e jornalistas após sua estreia no festival, na semana passada, e era esperado que levasse algum prêmio para casa. No começo da tarde deste sábado, o longa já havia vencido o prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema.

Mendonça Filho venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes há seis anos, por “Bacurau”. A láurea de agora encerra um ano histórico para o Brasil no evento, com recorde de profissionais no Mercado do Filme, área de negócios que elegeu o país como grande homenageado desta edição.

O prêmio também reforça o bom momento do cinema brasileiro, que acaba de vencer seu primeiro Oscar de filme internacional, por “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e o Urso de Prata no Festival de Berlim, por “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro.