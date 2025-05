Motorista embriagado invade pista e bate com tudo em veículo na Vila Jaiara

Condutor sequer conseguiu dizer aos policiais o que havia acabado de acontecer, permanecendo deitado no carro

Davi Galvão - 27 de maio de 2025

Acidente com motorista embriagado aconteceu na Vila Jaiara. (Foto: Reprodução)

As autoridades precisaram ser acionadas na noite desta segunda-feira (26), após um acidente automobilístico no bairro Vila Jaiara. Um dos motoristas envolvidos, de 58 anos, apresentava fortes sinais de embriaguez e estava deitado no interior do carro quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local.

O condutor do veículo atingido, um Ford KA, relatou que estava trafegando pela Avenida Tiradentes, sentido Centro, quando foi atingido na lateral esquerda por um Fiat Strada.

Pelo relato, o motorista embriagado teria invadido a contramão da pista, o que resultou na colisão.

Já o condutor do Fiat Strada não conseguiu narrar o fato aos policiais e, ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi apontado 1.4 mg/L de álcool por litro de ar expirado, cerca de quatro vezes do que já é considerado crime de trânsito.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e o veículo foi encaminhado ao pátio.

