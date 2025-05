6 sobrenomes que as mulheres adorariam colocar na certidão de nascimento

Independentemente da escolha, o importante é que o sobrenome reflita a identidade e os valores de quem o carrega

Anna Júlia Steckelberg - 28 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels/ Cottonbro Studio)

Em um mundo onde o empoderamento feminino ganha cada vez mais espaço, muitas mulheres optam por manter seus sobrenomes após o casamento.

No entanto, há aqueles sobrenomes que, por sua sonoridade, história ou prestígio, fazem qualquer uma considerar uma mudança no registro civil.

Vale lembrar que desde 1977, com a promulgação da Lei do Divórcio no Brasil, as mulheres não são mais obrigadas a adotar o sobrenome do cônjuge após o casamento. Essa mudança legislativa reflete a evolução das relações sociais e familiares, permitindo que cada um preserve sua identidade.

Mas a questão é que seja pela nobreza do nome ou pela conexão com figuras influentes, alguns sobrenomes têm um charme a mais.

6 sobrenomes que as mulheres adorariam colocar na certidão de nascimento

1. Monteiro

De origem portuguesa, “Monteiro” remete a caçadores que patrulhavam montanhas.

Além de sua sonoridade elegante, é um sobrenome que carrega uma aura de nobreza e tradição.

2. Albuquerque

Com raízes nobres em Portugal, “Albuquerque” é um sobrenome que exala sofisticação.

Adotá-lo seria como adicionar um toque de realeza ao nome.

3. Cavalcanti

Originário da Itália, “Cavalcanti” é associado a famílias aristocráticas.

Seu som melodioso e histórico o torna uma escolha desejável para muitas.

4. Dantas

Com origem espanhola, “Dantas” é um sobrenome que transmite força e distinção.

É uma escolha popular entre aquelas que buscam um nome com presença.

5. Figueiredo

“Figueiredo” tem origem portuguesa e está associado a áreas onde havia muitas figueiras.

É um sobrenome que combina rusticidade com elegância.

6. Guimarães

“Guimarães” é um sobrenome de origem portuguesa, ligado à cidade homônima.

É um nome que carrega consigo uma rica herança cultural e histórica.

Independentemente da escolha, o importante é que o sobrenome reflita a identidade e os valores de quem o carrega. Seja mantendo o nome de solteira, adotando o do parceiro ou criando uma combinação, o essencial é que a decisão seja feita com consciência e autenticidade.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!