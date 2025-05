Atacadista anuncia ofertas imperdíveis para fechamento de mês nas duas unidades em Anápolis

Ofertas são válidas tanto na unidade do Rio Vermelho da Avenida Universitária, no bairro Maracanã, quanto na loja localizada na antiga “Pecuária”, no Parque das Nações

Gabriella Licia - 29 de maio de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Reprodução)

Quem está em busca de economia para encerrar o mês com o orçamento em dia já pode aproveitar as ofertas especiais do Rio Vermelho Atacadista. A campanha de Fechamento de Mês acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho, com descontos exclusivos nas duas unidades atacadistas da rede.

O período é ideal para quem deseja abastecer a despensa de casa ou garantir preços mais baixos nas compras em volume. O Rio Vermelho é conhecido pela variedade de produtos, que vai desde alimentos básicos até itens de higiene, limpeza e mercearia, com preços competitivos e atendimento de qualidade.

As ofertas são válidas tanto na unidade da Avenida Universitária, no bairro Maracanã, quanto na loja localizada na antiga “Pecuária”, no Parque das Nações. Ambas funcionam em formato atacadista, oferecendo vantagens tanto para o consumidor final quanto para comerciantes e revendedores.

Para quem quer ainda mais praticidade na hora de economizar, a dica é baixar o aplicativo do Rio Vermelho, que reúne cupons de desconto, informações sobre promoções e um catálogo de ofertas atualizado. Outra facilidade é o canal de atendimento pelo WhatsApp, onde o cliente pode tirar dúvidas, conferir preços e receber ofertas diretamente no celular.

Com foco em economia, variedade e atendimento próximo, o Rio Vermelho segue sendo uma das principais referências em atacado na região. E para quem quer aproveitar ao máximo a campanha de Fechamento de Mês, a dica é correr — as promoções são por tempo limitado.