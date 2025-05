Fã de Virginia e Zé Felipe faz tatuagem pedindo volta do casal e vídeo viraliza

Gravação deu o que falar entre usuários da internet e gerou onda de comentários negativos

Gabriella Pinheiro - 29 de maio de 2025

Fã faz tatuagem pedindo volta de Virginia e Zé Felipe. (Foto: Reprodução)

Enquanto alguns internautas reagiram com surpresa ao anúncio de término do casamento de cinco anos entre a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, outros optaram por demonstrar a esperança de uma possível volta entre o casal de uma forma mais radical: na pele.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, na quarta-feira (28), a modelo Alice Priov, de Aracaju, no Sergipe (SE), mostra uma tatuagem feita em homenagem aos famosos.

Realizada no estúdio Tattoo Farol, a escrita, cravada em uma das panturilhas, pede o retorno do casal por meio da frase: #voltavirginia&zefelipe.

Já em uma outra gravação, é possível ver a modelo deitada de costas em uma maca, enquanto uma pessoa filma a profissional sendo tatuada e brinca dizendo que a tatuagem estava sendo feita depois de “noites sem dormir com o final do relacionamento do casalzão”.

“Estamos aqui eu e minha cliente no apelo volta Virginia e Zé Felipe“, completa o tatuador.

Nos comentários, internautas demonstraram indignação com a atitude tomada por Alice e até chegaram a classificar a ação como sendo uma “loucura”.

“Quando eu penso que já vi de tudo nessa vida”, escreveu uma usuária.

“Se for real mesmo, só uma internação e uma boa camisa de força. Que loucura!”, destacou outra.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvio Tattoo (@silviotattoo_se)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!