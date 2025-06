Como fazer exames de prevenção ao câncer de mama e ovário pelo SUS em Goiás

Instituições envolvidas divulgaram passo a passo da busca pelo atendimento, que começa bem perto de casa

Paulo Roberto Belém - 31 de maio de 2025

Ação vem da parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Universidade Federal de Goiás (UFG)

Sendo recorrentes no público feminino, a prevenção do câncer de mama e ovário está tendo atenção especial, por meio do programa Goiás Todo Rosa, uma ação da Secretaria da Saúde de Goiás (SES) e Universidade Federal de Goiás (UFG).

Com isso, exames genéticos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico e alerta dos dois tipos da doença passa a ser oferecidos em Goiás, através da parceria das duas instituições.

Acesso aos exames

O primeiro passo é buscar a unidade básica de saúde mais próximo de casa, onde se pega o encaminhamento, sendo considerada a necessidade através de uma avaliação do histórico familiar, na qual é apurado se a paciente se encaixa nos critérios para o teste genético.

No caso de haver indicação para a realização do exame, a paciente será encaminhada ao Centro de Genética Humana (CEGH) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Um segundo local por ser escolhido pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) para realizar o exame.

Método e resultado

No local determinado pelo encaminhamento da UBS, para a realização do teste genético oferecido pelo programa, é feito a coleta de uma amostra suficiente de sangue ou saliva. Condicionadas em recipiente específico, ocorre o envio para o laboratório especializado.

Lá e depois de o material passar pelos protocolos do exame, a análise dos resultados é feita por um profissional de saúde. Aferindo a probabilidade laboratorial, o profissional de saúde fica a cargo de informar qualquer alteração.

A depender do resultado, o médico também orientará as mulheres atendidas sobre os próximos passos depois destas etapas iniciais, pautados na prevenção do câncer. Lembrando que todo o processo é gratuito.

