Humberto Teófilo bate boca com médicos que protestam contra prisão de colega e cobram reação contra delegado

Delegado tem sido bombardeado com críticas da classe médica, o acusando de irregularidades na prisão de Bianca Butterby

Da Redação - 01 de junho de 2025

Humberto Teófilo prendeu médica e interditou clínica dela. (Foto Reprodução/Redes Sociais)

O delegado da Polícia Civil (PC), Humberto Teófilo, voltou a polemizar após entrar em um verdeiro bate boca com médicos que protestaram contra a prisão de Bianca Butterby, médica detida pelo crime de exercício ilegal da medicina.

Em uma publicação, o delegado criticou a atuação do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), que, segundo ele, estava “defendendo” e não fiscalizando a médica, presa no dia 20 de maio — mesmo devidamente registrada nos conselhos locais e graduada na área.

“Quero deixar aqui minha indignação com o fiscal do Cremego. [Ele] veio aqui para defender a médica, ao invés de fiscalizar, ficou fazendo a defesa dela. Vergonha. Queria deixar essa indignação aqui”, disse o policial.

Nos comentários da postagem, diversos profissionais da medicina se opuseram a Humberto Teófilo, criticando a atuação dele no caso.

“Gente… mas ela é médica, como pode ser presa por exercício ilegal da medicina?”, questionou uma médica.

A profissional ainda rebateu as acusações do delegado, que teria acusado Bianca de “propaganda enganosa”, por prometer emagrecimentos, sendo que pacientes não obtiveram o resultado.

“Emagrecimento não é matemática! Não se pode exigir resultado de emagrecimento, não depende só da medicação!! Se o paciente não adere à dieta, não tem resultado. Absurdo isso!”, completou.

Humberto Teófilo rebateu o comentário, não voltando atrás na prisão em flagrante e no famoso ‘canetaço’.

“Realmente não existe fórmula mágica. Concordo plenamente. Mas ela se passava por nutróloga sem ter especialização para tal. Não podemos brincar com medicina né? E muito menos desprezar anos de estudo para uma especialização!”, disse.

Outros profissionais persistiram nas acusações contra o delegado, defendendo Bianca, que possui três pós-graduações na área da nutrologia, sendo duas em São Paulo no Hospital Israelita Albert Einstein, além de mais de seis anos de experiência na área.

“Médica presa por exercício da medicina? Há no Brasil apenas 1500 médicos nutrólogos, será que o delegado também irá prender centenas que divulgam especialidades que nunca tiveram?”, questionou um colega que também é nutrólogo.

Humberto Teófilo, por sua vez, aproveitou a situação para agir com deboche contra o médico, dizendo que ele também seria preso.

“Denuncia e, se tiver provas, vou lá prender. Mas você é nutrólogo né? Senão começo por você”, ameaçou.

Repercussão

Os protestos entram em acordo com uma nota, emitida na última semana, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que defendeu Bianca das acusações criminais.

No texto, o conselho declarou que irá buscar solucionar o caso junto à Corregedoria da Polícia, considerando “ilegal” a ação do delegado Humberto Teófilo.

Não o bastante, o CFM também afirmou que deve enviar um ofício ao governador Ronaldo Caiado (UB), como forma de denúncia para que agentes públicos sejam impedidos de “criar espetáculos midiáticos no exercício da função”, como o ocorrido.

Por fim, a nota foi finalizada descrevendo a prisão como um “verdadeiro atentado à profissão”, uma vez que todos os médicos inscritos nos CRMs podem exercer a medicina.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!