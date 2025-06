Quem é Pirula, biólogo com 1 milhão de seguidores que sofreu AVC

Quadro é grave, mas estável, segundo nota do podcast Os Três Elementos, do qual ele participava

Folhapress - 01 de junho de 2025

Youtuber, Pirula sofreu um AVC. (Foto: Reprodução/Instagram)

GABRIELA CASEFF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O biólogo, paleontólogo e youtuber Paulo Miranda Nascimento, 43, conhecido como Pirula, está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital paulistano após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) na noite de 25 de maio.

Pirula estava em sua residência, em São Paulo, foi prontamente atendido e internado. Seu quadro é grave, mas estável, segundo nota do podcast Os Três Elementos, do qual ele participava.

A comunidade de divulgadores científicos e amigos próximos criou um site e uma vaquinha para apoiar o biólogo, que deve ter uma recuperação longa. Também são planejadas lives para manter o canal ativo e monetizando.

“Traçamos um plano porque não sabemos o que vai acontecer com ele em um futuro próximo”, disse Emilio Garcia em uma live no canal Os Três Elementos.

O ator Rafinha Bastos, o youtuber Felipe Castanhari e o físico Marcelo Gleiser, entre outros, publicaram vídeos pedindo colaborações para a vaquinha.

Professor e palestrante desde 2003, o biólogo foi pioneiro ao criar o Canal do Pirula no Youtube em 2011, no qual divulga descobertas científicas, combate pseudociência e debate temas como meio ambiente, religião e política.

Com 1,1 milhão de inscritos e 800 vídeos, que frequentemente ultrapassam 30 minutos de duração, o canal tem uma dezena de vídeos que superam 1 milhão de visualizações. No Instagram, o influencer tem 280 mil seguidores.

Pirula também é cofundador do Science Vlogs Brasil, projeto que combate a desinformação, e coautor do livro ‘Darwin sem Frescura” (ed. Harper Collins, 240 págs.), lançado em 2019 com o jornalista de ciência e colunista da Folha de S.Paulo Reinaldo José Lopes.

“Sua paixão pela história da biodiversidade no planeta ajudou a moldar toda uma geração de jovens biólogos brasileiros que cresceram com ele”, escreveu Lopes em sua última coluna.

“Tem muita gente se mobilizando para ajudar o Pirula e sua família, porque ele sempre demonstrou ter um coração gigante, além de um intelecto vibrante e onívoro que se interessa por tudo.”

Pessoas que sofrem AVC podem perder dois milhões de neurônios por minuto – o cérebro tem 86 bilhões. Por isso, quanto mais rápido forem o diagnóstico e o tratamento, maior a chance de sobreviver à doença e não ficar com sequelas graves, segundo participantes do seminário AVC: Desafios e Inovações para Prevenção, Atendimento e Tratamento, realizado pela Folha de S.Paulo em 2021.