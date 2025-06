Conduta inadequada de segurança contra trabalhador de obra em condomínio de Anápolis vira caso de polícia

Profissional teria chamado o funcionário de "zé ruela e nojento", além de levar a mão ao coldre onde portava a arma

Samuel Leão - 02 de junho de 2025

Fachada do Condomínio Grand Trianon. (Foto: Juliane/Google)

Ao realizar um procedimento de rotina em um trabalhador, que saía de um condomínio de luxo em Anápolis, um segurança acabou xingando o jovem de “zé ruela e nojento” enquanto levava a mão à arma, isso por ele reclamar de tirar o capacete para a verificação de saída da unidade. O caso aconteceu no dia 14 de maio, mas acabou indo parar na polícia no dia 28.

Rápidas apurou que a retirada do capacete e a verificação dos funcionários que entram e saem do condomínio Grand Trianon é um procedimento de rotina, todavia o trabalhador, de 27 anos, que é encarregado de obras, teria reclamado com o segurança pelo procedimento ser “chato”, já que ocorria todas as vezes.

Após o desentendimento, o trabalhador relatou o ocorrido para a supervisora da empresa de segurança TecnoSeg, responsável pela prestação dos serviços. Dois dias depois da discussão, o segurança novamente foi tirar satisfação com o funcionário, dizendo que ele teria ido “queimá-lo junto à empresa de segurança”.

Ele então pediu para que o segurança falasse na cara dele, deixando o profissional ainda mais alterado e sendo retirado do condomínio logo em seguida. Após refletir sobre a situação, resolveu representar criminalmente contra o segurança pelos crimes de ameaça e constrangimento ilegal.

A coluna entrou em contato com a TecnoSeg e solicitou um posicionamento da empresa acerca do caso, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

O mesmo ocorreu com o condomínio Grand Trianon, que ainda não emitiu posicionamento.