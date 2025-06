Polícia de Anápolis desmantela esquema de membros do Comando Vermelho; pai e filho foram presos

Suspeitos foram identificados como já conhecidos da facção criminosa

Da Redação - 03 de junho de 2025

Pai e filho membros da facção foram presos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) de Anápolis desmantelou nesta segunda-feira (02), um esquema envolvendo membros da facção Comando Vermelho (CV), sendo que dois deles, pai e filho, foram presos em flagrante.

Tudo começou quando serviços de inteligência da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Goianésia informaram às guarnições de Anápolis que um carro furtado estaria em circulação na cidade.

Diante das informações, equipes da PM conseguiram localizar o veículo Hyundai HB20, abordando o condutor, que foi identificado como um membro da facção CV, conhecido por atuar no município de Jaraguá.

Ao consultar a placa, foi constatado que se tratava de um veículo furtado há 20 dias, em uma empresa locadora de automóveis em Goiânia.

Quando questionado sobre a procedência, o motorista apenas afirmou que o carro pertencia a um amigo, cujo nome também é conhecido da polícia, sendo este apontado como uma das lideranças da facção em Jaraguá.

Durante a abordagem, o condutor do veículo furtado ainda teria informado que estava sob posse de uma arma de fogo, a qual seria de propriedade do mesmo amigo, mas que ela estaria guardada na chácara do pai, na zona rural de Jaraguá.

Com base nisso, as equipes se dirigiram até o endereço informado pelo suspeito, onde foram recebidos pelo pai dele, adentrando a residência posteriormente.

No local, os policiais se depararam com uma série de outras armas de fogo, incluindo espingardas, pistolas e carabinas, além de munições, encontradas também em uma casa ao lado, que estava desocupada.

Ao realizar as apreensões, os PMs também recolheram um celular dos supostos membros da facção, assim como um talão de cheque no nome do líder do CV e o carro que havia sido furtado.

Sob posse dos itens, os suspeitos, pai e filho, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil (PC) de Jaraguá, onde foram autuados pelos crimes de receptação, posse ilegal de arma e furto de veículo, sendo presos em flagrante.

Agora, novas investigações devem ser realizadas pelas corporações, a fim de identificar mais informações sobre a facção criminosa, assim como a realização dos trâmites legais.

