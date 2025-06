Veja a programação do Festival Italiano de Nova Veneza para este fim de semana

Evento, que é um dos mais tradicionais da cultura italiana no Brasil, conta com Baile de Máscaras e apresentações artísticas especiais

Thiago Alonso - 07 de junho de 2025

Apresentação do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de SC. (Foto: Divulgação/Festival Italiano de Veneza)

O Festival Italiano de Veneza, um dos mais tradicionais de Goiás e do Brasil, segue até este domingo (08) e conta com uma programação especial para o último fim de semana de evento.

Realizado em Nova Veneza, município a 55 km da capital, o festival conta com entrada gratuita e tem como palco alguns dos principais pontos da cidade.

Neste sábado (07), a festa começa mais cedo, às 11h, com três restaurantes e outros 90 expositores disponibilizando o melhor da comida italiana para os visitantes.

Dentre os destaques para o almoço, estão as mais de 30 opções no menu do Cantina da Nonna, restaurante oficial do evento. Os frequentadores podem escolher entre três diferentes massas à la italiana, com vários molhos como acompanhamento, incluindo até opções bem brasileirinhas, como o pequi com frango.

No mesmo horário, o público poderá aproveitar uma apresentação especial do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de Santa Catarina, com danças e trajes típicos da Itália.

O show não pode parar: às 14h, é a vez dos Tenores de Nova Veneza, Weber e Alex, se apresentarem na Praça da Matriz do Festival Italiano de Veneza.

O evento segue durante toda a noite, com a abertura das cantinas para o jantar às 19h, horário em que o Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de SC volta ao palco. Às 20h, o show será comandado pelo Coral Amici di Veneza, que passa o bastão para Ana Paula Drigo e banda às 21h.

O grande ápice da noite acontece às 22h30, quando o tradicional Carnavale di Venezia, ou melhor, Baile de Máscaras, será iniciado.

Após uma noite de mistério e rostos desconhecidos, o domingo (08) começa com a abertura das cantinas, ao som do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de SC, que retorna ao palco mais uma vez.

Às 13h30, Valdir Amaral faz uma apresentação totalmente na língua italiana, passando o bastão para Izadora Cruz e Jordanna Félix às 14h30 e, novamente, para os Tenores de Nova Veneza, quando Alex e Weber finalizam os shows musicais às 17h.

O encerramento do Festival Italiano de Veneza acontece às 18h, com o clássico e famosíssimo Panelaço, quando cozinheiras do festival e demais organizadores saem no circuito da festa batendo tampas ao som da tradicional Tarantella Napoletana para celebrar a conclusão de mais uma edição do evento.

Confira a programação completa do Festival Italiano de Veneza:

Sábado (07)

11h: Abertura das cantinas

11h: Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de SC

14h: Tenores de Nova Veneza (Weber e Alex)

19h: Abertura das cantinas

19h: Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de SC

20h: Coral Amici di Veneza

21h: Ana Paula Drigo e banda

22h30: Carnavale di Venezia (Baile de Máscaras)

Domingo (08)

11h: Abertura das cantinas

11h: Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de SC

13h30: Valdir Amaral (show em italiano)

14h30: Izadora Cruz e Jordanna Félix

17h: Tenores de Nova Veneza (Alex e Weber)

18h: Panelaço (encerramento)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!