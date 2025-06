6 carros mais baratos de 2025 no Brasil (lista atualizada e com todos os valores)

Os tempos mudaram e os preços também. Já faz alguns anos que não se vê carro zero por menos de R$ 50 mil

Pedro Ribeiro - 08 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está em busca dos carros mais baratos de 2025 no Brasil, prepare-se para algumas surpresas.

Os tempos mudaram e os preços também. Já faz alguns anos que não se vê um automóvel zero por menos de R$ 50 mil.

Hoje, mesmo os modelos de entrada exigem um investimento considerável, e alguns já ultrapassam os R$ 95 mil em versões mais completas.

1. Citroën C3 Live 1.0 MT – R$ 70.590

O carro mais barato do Brasil em 2025 é o Citroën C3 na versão Live, que parte de R$ 70.590.

Compacto e moderno, ele é equipado com motor 1.0 Firefly de 75 cv e 10,7 kgfm de torque.

Apesar do preço mais acessível, o C3 surpreende ao também ser o carro turbo mais barato à venda no país — embora não seja essa a versão considerada aqui.

Seu visual é diferenciado, com uma pegada mais aventureira, o que agrada a quem quer estilo sem gastar muito.

2. Fiat Mobi Like – R$ 74.990

Na segunda posição entre os carros mais baratos, aparece o Fiat Mobi Like, por R$ 74.990. O modelo é um velho conhecido dos brasileiros e segue como um dos subcompactos mais vendidos.

O motor 1.0 de quatro cilindros entrega 74 cv e 9,7 kgfm de torque.

Além disso, o Mobi tem manutenção simples e boa aceitação no mercado de seminovos.

Há também a versão Trekking, mais completa, mas que já ultrapassa os R$ 77 mil.

3. Renault Kwid Zen – R$ 76.090

O Renault Kwid já foi o carro mais barato do Brasil, mas agora ocupa o terceiro lugar do ranking.

Mesmo assim, continua sendo uma opção econômica e urbana, com preço inicial de R$ 76.090 na versão Zen.

Ele vem com motor 1.0 de três cilindros, que gera 71 cv de potência e 10 kgfm de torque.

Pequeno por fora, mas com bom aproveitamento interno, o Kwid é ideal para quem precisa de agilidade no trânsito das grandes cidades.

4. Fiat Argo 1.0 – R$ 86.990

O Fiat Argo continua firme no mercado desde seu lançamento em 2017. Em 2025, segue entre os carros mais baratos do Brasil, com preço inicial de R$ 86.990 na versão 1.0.

Seu motor é o mesmo Firefly de 75 cv que equipa o Citroën C3, com torque de 10,7 kgfm.

Um ponto positivo é que o Argo também possui a versão automática mais barata disponível no país — ótima opção para quem busca conforto sem extrapolar demais no orçamento.

5. Renault Stepway Zen 1.0 – R$ 86.990

Com o mesmo valor do Argo, o Renault Stepway aparece como o quinto carro mais barato da lista.

O hatch aventureiro perdeu o motor 1.6 e agora é vendido somente com o 1.0 de três cilindros, que gera 82 cv de potência e 10,5 kgfm de torque.

Apesar do visual robusto, o Stepway deve ser descontinuado em breve, após um desempenho fraco em vendas em 2024.

Ainda assim, pode ser uma boa alternativa para quem gosta de um design mais elevado e diferente.

6. Peugeot 208 Active – R$ 88.990

Fechando o ranking dos carros mais baratos de 2025, temos o Peugeot 208 Active.

Lançado em setembro de 2024, essa nova versão de entrada chegou com visual renovado e o conhecido motor 1.0 Firefly de 75 cv e 10,7 kgfm de torque.

O 208 também é econômico: faz até 15,8 km/l na estrada com gasolina.

No entanto, o porta-malas é um dos menores da categoria, com apenas 265 litros.

