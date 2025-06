Alexandre Frota pediu ajuda a Huck para voltar à Globo

Folhapress - 08 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Alexandre Frota esteve de volta à Globo neste domingo (8) após escrever uma carta para o apresentador Luciano Huck. O ex-deputado federal e atual vereador em Cotia, cidade da Grande São Paulo, participou da Batalha do Lip Sync.

Luciano Huck leu à carta no programa. Frota revelou que gostaria de dar orgulho para a sua família, especialmente para sua filha mais nova, Isabella, de apenas 6 anos.

Frota, na carta, revelou que um dos momentos mais difíceis de sua vida aconteceu quando aceitou proposta para fazer filmes pornográficos, em 2004.

“Sofri muito, mas calado. Me tornei em 2004 o principal ator de filmes pornográficos do país. Fiz isso para não morrer de fome. E me levantei com isso. Em 2010, aquele bad boy irreverente conheceu a Fabiana e uma história de amor mudou minha vida”, disse.

“Eu queria ter a minha história contada em seu programa. A vida passa rápido demais. Nunca sabemos quando iremos. Eu queria muito deixar minha filha orgulhosa do seu pai. Espero que você me ajude nessa missão”, disse Frota na carta.

Ao lê-la, Huck se emocionou e abraçou Frota. “Tropeçar, cair e levantar”, disse Huck. O momento viralizou nas redes sociais.