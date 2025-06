Cliente diz ter levado ‘tapas na cara’ em tradicional boate LGBTQIA+ de Goiânia

Em nota enviada ao Portal 6, estabelecimento apresentou seu lado dos fatos, mas também se colocou à disposição para prestar esclarecimento às autoridades, caso necessário

Beatriz Bueno - 08 de junho de 2025

O relato foi feito pelo Instagram (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste domingo (08), um homem usou as redes sociais para relatar que foi agredido por seguranças da boate Roxy, localizada em Goiânia. A denúncia, feita no Instagram, afirma que o episódio teria começado por conta de um mal-entendido com a equipe do local.

Segundo a vítima, ele estava aguardando um carro de aplicativo na calçada da boate quando foi abordado pelos seguranças, que teriam desconfiado de que ele iria urinar ali.

O cliente relatou que tentou explicar a situação, mas foi agredido com tapas no rosto e no peito. “Não tenho ferimentos graves, mas foi extremamente constrangedor”, declarou.

O caso foi inicialmente divulgado pelo site Portal Centro Norte, que também compartilhou o desabafo do rapaz em seu perfil nas redes sociais.

A Roxy se manifestou oficialmente sobre o caso em nota enviada ao Portal 6. Segundo o posicionamento, o cliente estava, de fato, urinando do lado de fora da casa, próximo a uma motocicleta de uma funcionária, quando foi abordado pelos seguranças.

Ainda de acordo com a boate, o rapaz teria reagido de forma agressiva ao ser repreendido. Um dos seguranças, então, o empurrou em uma tentativa de conter a situação. “Não houve nenhum tapa no rosto, conforme foi mencionado”, diz a nota.

A casa afirma ainda que o local do ocorrido é um ponto cego das câmeras de segurança externas, e por isso o momento exato da confusão não foi registrado. Por fim, declarou estar à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades, caso seja necessário.

Boate já havia chamado atenção por descarte de documentos



Essa é a segunda polêmica envolvendo a Boate Roxy em um curto intervalo de tempo. No início da semana passada, um vídeo publicado no Instagram (@portallestenoticias) mostrou dezenas de documentos que teriam sido descartados na porta do estabelecimento, no Setor Sul da capital.

As imagens exibem registros de identidade, carteiras de motorista e até anotações sem identificação, todos empilhados sobre uma lixeira com a fachada da boate aparecendo logo em seguida. O caso gerou debate sobre a responsabilidade das casas noturnas no armazenamento e descarte adequado de documentos de clientes.

À época, a boate não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

Confira a nota da boate sobre a denúncia de agressão na íntegra:

Verificamos com a equipe de segurança sobre o ocorrido, e fomos informados que o rapaz em questão estava urinando do lado de fora da casa, próximo ao muro e sobre a moto de uma de nossas funcionárias.

Diante disso, os dois seguranças que estavam na portaria foram até ele para pedir que parasse. O rapaz, aparentemente alterado, reagiu mal e partiu para cima de um dos seguranças, que então o empurrou na tentativa de se defender e conter a situação.

Não houve nenhum tapa no rosto, conforme foi mencionado.

Infelizmente, o local onde isso ocorreu é um ponto cego da câmera externa e não possuímos imagens do momento exato.

De toda forma, estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais às autoridades, caso necessário.

