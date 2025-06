Caminhonete pega fogo no meio da madrugada e assusta moradores em Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado para dar fim às chamas e resgatar ocupantes da residência

Augusto Araújo - 09 de junho de 2025

Incêndio teve início após caminhonete pegar fogo em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado às pressas na madrugada desta segunda-feira (09), após uma caminhonete pegar fogo, na região dos Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras, em Anápolis.

A situação teve início por volta da meia-noite. No momento da chegada dos militares, o veículo se encontrava dentro de uma garagem residencial, sendo completamente consumido pelas chamas.

Dessa forma, os bombeiros iniciaram os trabalhos de salvamento de potenciais moradores dentro do local. Felizmente, ninguém se feriu no incidente, apesar do susto.

Por fim, os militares conseguiram combater o fogo, dando fim ao incêndio. Também foi feito o rescaldo e ventilação da residência, para evitar o aparecimento de novas chamas.

