O jeito certo de guardar as cenouras na geladeira (assim elas vão durar muito mais)

Muita gente simplesmente coloca o legume na gaveta da geladeira, mas isso só acelera o apodrecimento

Ruan Monyel - 09 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas e Receitas do Ganesha)

Guardar as cenouras na geladeira da forma correta pode fazer toda a diferença entre um alimento fresco e saboroso por semanas ou uma hortaliça murcha.

Muita gente tem o hábito de simplesmente colocar o legume na gaveta da geladeira, ainda com as folhas, acreditando que isso será o suficiente.

No entanto, esse é um dos principais erros que comprometem a durabilidade das cenouras, que exigem alguns cuidados simples.

Ao serem armazenadas do jeito errado, as cenouras perdem a umidade natural, ficam com aspecto borrachudo e ainda podem desenvolver mofo.

O primeiro passo para conservar bem o alimento é retirar as folhas, caso ele venha com elas, afinal, as folhas consomem a umidade da raiz.

Depois disso, é fundamental lavá-las bem se você quiser deixá-las prontas para o consumo, mas é indispensável secá-las completamente.

O grande segredo para que as cenouras durem muito mais está em um truque simples: armazená-las dentro de um pote bem vedado com tampa.

O recipiente pode ser de vidro ou plástico e deve conter um papel toalha no fundo para ajudar a absorver a umidade dos legumes.

Dessa forma, o alimento pode durar até três semanas, com textura firme e aparência de fresco.

Outra técnica eficiente é guardar as cenouras submersas em água dentro do pote com tampa, afinal, essa alternativa ajuda a conservar a crocância do legume.

No entanto, é necessário trocar a água a cada dois dias para garantir que ela permaneça limpa e sem proliferação de microrganismos.

Esses cuidados simples transformam a forma como armazenamos os alimentos e evitam desperdícios desnecessários.

Com um pouco de atenção e organização, é possível ter cenouras sempre frescas à disposição para receitas do dia a dia.

