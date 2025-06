Adolescente deu murro em professora durante discussão no Colégio Antensina Santana, em Anápolis

Portal 6 esteve no local e observou a chegada da mãe do menor e da servidora do Conselho Tutelar

Da Redação - 12 de junho de 2025

Polícia Militar (PM) foi acionada imediatamente. (Foto: Portal6)

Um adolescente, de aproximadamente 13 anos, agrediu fisicamente uma professora da Rede Estadual de Ensino de Anápolis na tarde desta quinta-feira (12).

O Portal 6 esteve no local e apurou que o menor, que teria avançado contra a docente que atua no Colégio Estadual Antesina Santana, teria lhe dado um murro. A Polícia Militar (PM) foi chamada assim que a situação ocorreu.

A mãe do adolescente e uma servidora do Conselho Tutelar da Região Leste chegaram ao local momentos depois, de forma intercalada. Elas não quiseram falar com a reportagem.

Entretanto, o Portal 6 apurou que a genitora teria dito, na sala da instituição em que estariam reunidos, que o filho é diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Um contato também foi tentado com a direção do local, que se negou a atender e/ou esclarecer o que teria provocado o episódio, tampouco para informar se a professora se feriu a ponto de precisar de atendimento.

MAIS INFORMAÇÕES 🚨 Adolescente deu murro em professora durante discussão no Colégio Antensina Santana, em Anápolis Leia: https://t.co/BPz2UR7wcl pic.twitter.com/CbVkKm4LZP — Portal 6 (@portal6noticias) June 12, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!