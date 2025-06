Gustavo Mendanha anuncia filiação ao PSD e se junta à Vanderlan

Ele, que já foi do Patriota, agora deixa o MDB e se une ao ex-prefeito de Senador Canedo

Samuel Leão - 13 de junho de 2025

Vanderlan ao lado de Mendanha. (Foto: Divulgação)

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, anunciou a filiação ao Partido Social Democrático (PSD), nesta sexta-feira (13), e vai se juntar ao senador Vanderlan Cardoso.

De olho nas próximas eleições, ele, que já foi do Patriota, agora deixa o MDB e se une ao ex-prefeito de Senador Canedo, engrossando as fileiras do PSD em Goiás.

Gustavo havia expressado a intenção de ocupar o cargo de vice do pré-candidato Daniel Vilela (MDB), o que naturalmente exigiria a troca de partido.

Outra opção apontada foi a busca por uma cadeira no Senado, de modo que ele estaria na posição que hoje está Vanderlan, presidente do PSD em Goiás, que iniciou o mandato de senador em 2019 e termina em 2027.

A filiação oficial de Mendanha está marcada para ocorrer no próximo domingo (15), na Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag). Contando com lideranças, como o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o evento deverá marcar a intensificação dos esforços do partido no intuito de crescer em Goiás.