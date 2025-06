Quem tem conta no Caixa Tem com final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 pode ter direito a R$ 1.000 direto no app

Pedro Ribeiro - 13 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você sabia que usuários do Caixa Tem podem ter acesso a até R$ 1.000 direto pelo aplicativo? Sim, é isso mesmo!

A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito totalmente digital, especialmente pensada para quem precisa de uma ajudinha financeira, como trabalhadores informais e pessoas de baixa renda.

E o melhor: tudo pode ser feito pelo celular, sem sair de casa.

Se você está precisando quitar dívidas, organizar as contas ou até investir no seu pequeno negócio, continue lendo.

Vamos te mostrar como funciona o empréstimo, quem pode solicitar, quais são as vantagens e como fazer tudo pelo app do Caixa Tem, de forma simples e segura.

O novo crédito do Caixa Tem é uma forma de facilitar o acesso ao dinheiro para quem costuma enfrentar barreiras nos bancos tradicionais.

O valor disponível pode chegar a R$ 1.000, com pagamento em até 24 meses e juros a partir de 3,99% ao mês.

Tudo é feito digitalmente, pelo aplicativo. Basta atualizar seu cadastro e, se aprovado, o dinheiro cai direto na conta.

Uma facilidade enorme, principalmente para quem não pode perder tempo em filas de banco.

O crédito do Caixa Tem é dividido em duas opções, de acordo com a sua necessidade:

1. Caixa Tem Pessoal:

Ideal para quem precisa colocar as contas em dia, pagar dívidas ou cobrir gastos do mês.

2. Caixa Tem para o Seu Negócio:

Perfeito para microempreendedores informais que querem investir no negócio, pagar fornecedores ou comprar mercadorias.

Essa modalidade também incentiva a formalização e o crescimento dos pequenos comércios.

Ambas as opções têm o mesmo limite de valor e prazos de pagamento. A escolha depende do seu objetivo.

Quem pode solicitar o crédito?

Mais de 100 milhões de brasileiros com conta no Caixa Tem estão aptos a solicitar o empréstimo. No entanto, é preciso atualizar os dados no aplicativo para liberar a função de crédito. Veja como fazer:

Baixe a versão mais recente do app Caixa Tem;

Acesse sua conta e clique em “Atualizar cadastro”;

Envie uma foto do seu documento com foto e uma selfie.

Depois disso, sua conta será atualizada para a versão Poupança Digital+. Com isso, o botão “Crédito Caixa Tem” será habilitado para que você faça o pedido.

Como é feita a análise e liberação do valor?

Após o envio do pedido, a análise pode levar até 10 dias úteis. Se for aprovado, o valor solicitado será depositado diretamente na sua conta do Caixa Tem.

Além do crédito, a Caixa também envia um cartão digital automaticamente, que pode ser usado para compras online e pagamentos no próprio app. Já o cartão físico é enviado para o endereço cadastrado e pode levar até 15 dias úteis para chegar.

Por que essa iniciativa é importante?

Essa linha de crédito tem um papel social importante. Ela ajuda quem mais precisa, promove a inclusão financeira e ainda fortalece a economia local ao apoiar pequenos empreendedores.

Com o Caixa Tem, milhões de brasileiros passam a ter acesso a um crédito justo, acessível e simples de contratar.

Tudo isso sem burocracia e com a praticidade do celular.

