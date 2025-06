Cansou de comer ovo? 5 boas alternativas e que são até mais em conta

Existem opções acessíveis e nutritivas que podem substituir o ovo em diversas receitas

Ruan Monyel - 15 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas de Pai)

Com o aumento significativo no preço dos ovos no Brasil, muitos consumidores têm buscado alternativas viáveis para substituir o ovo nas refeições.

Esse ingrediente tão presente na culinária diária, é conhecido por sua versatilidade e também é o queridinho de quem busca uma alimentação mais equilibrada.

Mas, felizmente, existem opções acessíveis e nutritivas que podem suprir o ovo em diversas receitas, sem comprometer o sabor ou a textura dos pratos.

Uma das opções mais práticas são as sementes de linhaça e chia, conhecidas por suas propriedades nutricionais e capacidade de substituir o ovo em receitas.

Ao serem misturadas com água, formam um gel que atua como aglutinante em preparações como bolos, pães e biscoitos, além de poderem ser consumidas em natura.

Outra opção são as frutas como banana madura e maçã, também ricas em vitaminas e podem virar deliciosos purês, que combinam com pratos doces e salgados.

O grão-de-bico é uma excelente alternativa para substituir o ovo no dia a dia, especialmente nas refeições cotidianas como almoço e jantar.

O grão é rico em proteínas e contribui para a saciedade, compondo ótimas saladas e podendo ser consumido também em natura.

Outra excelente opção é a abobora, que combina tanto com os pratos doces, quanto com os salgados, mas também é fonte de vitaminas e minerais.

Por fim, o tofu, derivado da soja, é uma opção rica em proteínas que pode substituir o ovo em diversas preparações.

Embora seja pouco conhecido, sua textura firme é ideal para receitas como quiches, panquecas e recheios de tortas. Vale a pena experimentar!

Ao incorporar essas alternativas à sua rotina, é possível adaptar receitas tradicionais de forma econômica e saudável, sem depender exclusivamente dos ovos.

