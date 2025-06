Conhecidas mundialmente: 6 músicas brasileiras mais tocadas no mundo

Essas canções ultrapassaram fronteiras e se tornaram verdadeiros sucessos internacionais

Pedro Ribeiro - 15 de junho de 2025

(Foto: Divulgação)

As músicas brasileiras conquistaram o mundo com seu ritmo envolvente, letras marcantes e diversidade de estilos.

Seja na voz de grandes ícones da bossa nova, no swing do samba ou na energia do pop nacional, essas músicas brasileiras ultrapassaram fronteiras e se tornaram verdadeiros sucessos internacionais.

E você, já parou para pensar quais são as músicas brasileiras mais tocadas fora do país?

São faixas que continuam emocionando gerações e que ainda hoje tocam em rádios, playlists e trilhas sonoras pelo mundo afora.

1. Garota de Ipanema – Tom Jobim e Vinícius de Moraes

É impossível falar de músicas brasileiras famosas no mundo sem começar por Garota de Ipanema.

Composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, essa canção virou símbolo da bossa nova e encantou artistas internacionais, como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald.

A melodia suave e o clima nostálgico da música cativaram ouvintes em diversos continentes, tornando-a uma das músicas brasileiras mais regravadas da história.

2. Águas de Março – Tom Jobim

Mais uma obra-prima de Tom Jobim, Águas de Março é considerada uma das melhores músicas brasileiras já compostas.

Sua letra poética e cheia de imagens do cotidiano conquistou o público e críticos ao redor do mundo.

A versão cantada em inglês por Tom Jobim e Elis Regina ajudou a música a ganhar ainda mais visibilidade fora do Brasil.

Até hoje, é referência de criatividade e musicalidade.

3. Mas Que Nada – Jorge Ben Jor

Com seu ritmo contagiante, Mas Que Nada é uma das músicas brasileiras mais reconhecidas internacionalmente.

A canção ganhou fama mundial após ser regravada por Sérgio Mendes em parceria com o grupo Black Eyed Peas.

O sucesso foi imediato. Ela alcançou as paradas de sucesso em vários países e é constantemente usada em comerciais, filmes e eventos esportivos.

4. Ai Se Eu Te Pego – Michel Teló

Esse hit de Michel Teló explodiu nas redes sociais e rapidamente virou febre mundial.

Ai Se Eu Te Pego foi cantada em estádios por jogadores como Cristiano Ronaldo e Neymar, o que ajudou a música a se espalhar ainda mais.

A simplicidade da letra, o refrão fácil e o ritmo dançante garantiram seu lugar entre as músicas brasileiras mais populares no exterior.

5. Garota Nacional – Skank

Garota Nacional marcou uma geração e também atravessou fronteiras.

A música foi um dos grandes sucessos da banda Skank e chegou a tocar nas rádios de vários países, incluindo na Europa e América Latina.

Com um som moderno e refrão marcante, é um ótimo exemplo de como músicas brasileiras do rock nacional também ganham destaque fora do país.

6. Taj Mahal – Jorge Ben Jor

Fechando a lista, Taj Mahal é mais uma obra icônica de Jorge Ben Jor.

A mistura de samba com elementos do funk e do soul fez dessa música um sucesso duradouro.

Além de sua versão original, a melodia foi adaptada por artistas internacionais, como Rod Stewart, o que contribuiu para a fama global da canção.

Sem dúvida, é uma das músicas brasileiras mais criativas e lembradas até hoje.

