Manifestantes organizam realização da Primeira Marcha da Maconha em Anápolis

Evento, que tem como lema "maconha é saúde, maconha é direito", já tem data para acontecer na cidade

Paulo Roberto Belém - 16 de junho de 2025

Evento será inédito na cidade. (Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil)

Anápolis deve receber a primeira edição da Marcha da Maconha da cidade, evento divulgado como inédito no município, no próximo dia 26, com o tema “Maconha é saúde, maconha é direito”.

O ato está sendo divulgado pelo Instagram @marcha_anapolis, sendo definido como um “movimento coletivo, independente e antiproibicionista”.

A concentração está marcada para as 18h, onde os participantes devem se organizar na Avenida Fayad Hanna, próximo ao viaduto Nelson Mandela.

A intenção, segundo a rede oficial do evento, é caminhar até a Praça das Mães.

“A cidade vai às ruas pelo acesso à saúde, pelo direito ao cultivo e pela legalização da erva que salva vidas”, definiram no convite para a Marcha da Maconha.

O ato é tratado como um chamado. “Para mães, pacientes, profissionais da saúde, ativistas e todes [sic] que acreditam numa política de drogas baseada em cuidado, ciência e liberdade”.

