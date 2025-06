Problemas no Lacen-GO impedem análise de qualidade da água fornecida pela Saneago em Anápolis

Rápidas apurou que a situação seria, em partes, causada por um problema na última licitação feita pelo laboratório

Samuel Leão - 16 de junho de 2025

Fachada do Lacen-GO. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Problemas na qualidade da água fornecida em Anápolis, que foram abundantes na transição de 2024 para 2025, seguem ocorrendo na cidade e uma interrupção nos serviços do Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) comprometeram a realização de análises da água.

Rápidas apurou que além de afetar residências, o problema também afeta equipamentos públicos do município, como unidades de saúde, de ensino e de outros serviços.

Incitada a comentar, a Secretaria do Estado de Saúde (SES-GO) revelou o enfrentamento de problemas com a licitação para selecionar o fornecedor de insumos para o monitoramento da qualidade da água.

Portanto, há cerca de um mês esse serviço de análise microbiológica de rotina estaria paralisada, com exceções apenas para casos emergenciais não especificados. E o problema se avoluma, visto que a solução encontrada foi iniciar um novo processo de dispensa de licitação em virtude da urgência da aquisição.

Esse processo tem previsão de levar 60 dias para se concluir, resultando em um hiato de cerca de 3 meses no acompanhamento da qualidade da água fornecida pela Saneago não só em Anápolis, mas também em vários outros municípios do estado.

SES explica situação e ARM sustenta que não recebeu denúncias

Apesar de, pelos bastidores, a Rápidas ter verificado que a qualidade da água se tornou um problema em algumas unidades municipais, ao ser provocada pela coluna, a prefeitura não se posicionou acerca da irregularidade das atividades do Lacen-GO.

Em um dos bairros onde ocorrências foram relatadas, a Prefeitura ainda disse não ter recebido denúncias perante a Agência Reguladora Municipal (ARM). Já a SES-GO relatou não ter recebido nenhuma solicitação formal, mediada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), para verificar unidades municipais de Anápolis. Entretanto, também relatou ter os estoques de reserva prontos para atender qualquer solicitação do tipo. A integra da nota pode ser lida a seguir.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informa que a licitação para seleção de fornecedor de insumos para monitoramento da água realizada pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública Laboratório Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) fracassou, ou seja, apesar da participação de licitantes, nenhum deles é considerado apto para contratar com a administração pública. Com o fracasso da licitação, a análise microbiológica de rotina da água mensal foi suspensa há cerca de um mês.

Apesar da suspensão, o Lacen-GO possui estoque estratégico para atendimento às urgências e emergência. Até o momento, o Lacen não recebeu nenhuma demanda do Ministério Público Estadual em relação a unidades de Anápolis. Assim que receber a notificação, dará encaminhamento à solicitação, pois possui estoque de insumos para atender as demandas de urgência e emergência.

A SES/GO informa ainda que o Lacen-GO iniciou novo processo com dispensa de licitação em virtude da urgência da aquisição, o que deve levar aproximadamente 60 dias, prazo estimado para que as análises de monitoramento de rotina sejam retomadas. Até que o processo seja concluído, as demandas de urgência e emergência serão atendidas, sempre que solicitadas.

Mendanha fica mais próximo da vice de Vilela

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PSD), se filiou oficialmente ao PSD neste domingo (15), em um evento que contou com a presença de diversas lideranças políticas, não só estaduais, mas também nacionais, como o presidente do partido, Gilberto Kassab (PSD).

Evento foi prestigiado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e o vice Daniel Vilela (MDB). Gustavo já havia dito que precisaria trocar de partido para buscar a posição pretendida de vice-governador da qual, agora, se aproxima.

Suplente de vereadora acusa entrega de drogas na estrutura do SAMU e revolta servidores

Rápidas apurou que, após uma suplente de vereadora apontar o uso da estrutura do SAMU para tráfico de drogas, funcionários do sistema teriam ficado revoltados e pretendem processá-la.

Bombeiros, que também atuam no órgão, analisam tomar medida semelhante.

Sigilo de Mabel sobre qual hospital está internado não repercute bem

Se a intenção do prefeito Sandro Mabel, ou da equipe de comunicação, foi não receber críticas pela possível internação em um hospital particular, optando por não divulgar qual seria a unidade, o efeito acabou sendo o contrário.

Nas redes sociais, ao publicar uma atualização do caso, dizendo estar melhor e relatando ter tido uma “salmonela meio forte”, ele recebeu uma enxurrada de comentários perguntando se ele está internado em uma unidade pública ou privada.

Aceleração das obras no viaduto do Recanto do Sol leva transtorno ao Grand Trianon

Com a intensificação dos trabalhos, visando acelerar a entrega do viaduto do Recanto do Sol e desafogar o atual acesso único ao bairro, diversos transtornos passaram a incomodar moradores da região.

Nos bairros circundantes, bem como no condomínio Grand Trianon, o barulho das máquinas estaria persistindo do começo das manhãs até a noite, com um aumento expressivo da poeira e até danos às residências, como rachaduras e outras consequências da movimentação intensa na área.

Nota 10

Para Secult-GO, pelo belo Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA 2025) realizado no último final de semana na cidade de Goiás.

Nota Zero

Para os donos de postos que ainda não reduziram preços na mesma proporção do ajuste para baixo feito pela Petrobrás.